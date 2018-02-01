Москва, 1 февраля, 2018, 04:25 — ИА Регнум. Резервного фонда РФ не существует с 1 февраля 2018 года. Соответствующее решение было объявлено российским министерством финансов.

Images Money Разбитая копилка

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января в пресс-службе российского Минфина заявили, что средства Резервного фонда полностью потрачены на покрытие дефицита федерального бюджета. В декабре 2017 года остатки средств РФ ($7,62 млрд, €6,71 млрд и £1,10 млрд) были реализованы за 1,042 трлн руб и направлены в федеральный бюджет России.

На счетах РФ сформировались «нулевые остатки». Упразднение фонда проведено в соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части использования нефтегазовых доходов федерального бюджета».

Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств РФ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в американские доллары, за период с 15 по 31 декабря 2017 г. составила отрицательную величину (минус $2,58 млн).

Читайте подробнее: Минфин РФ: Резервный фонд исчерпан и будет упразднен