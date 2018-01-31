Киев, 31 января, 2018, 23:58 — ИА Регнум. Генпрокуратура Украины подозревает бывшего премьер-министра страны Николая Азарова и экс-главу Национального банка Сергея Арбузова в причастности к «преступной организации» экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом 31 января сообщил на своей странице в Facebook глава ведомства Юрий Луценко.

State Chancellery of Latvia Николай Азаров

По его словам, Николай Азаров подозревается в соучастии в «незаконном завладении добытым ПАО «Укргаздобыча» и ПАО «Укрнафта» сжиженным газом в особо крупных размерах, что причинило государству ущерб в размере 2,2 млрд гривен».

В свою очередь, экс-главу Нацбанка Украины подозревают в соучастии в «завладении денежными средствами ГАО «Черноморнефтегаз» в сумме 3,2 млрд гривен при покупке двух самоподъёмных буровых установок В312 и В319».

По словам Луценко, Азарову и Арбузову официально объявлено о подозрении, оба они также объявлены украинскими властями в розыск.

Напомним, ранее сегодня в Оболонском районном суде Киева должны были начаться слушания по делу Виктора Януковича, однако заседание пришлось перенести на 7 февраля, поскольку адвокаты экс-президента не явились на заседание.