Луганск, 31 января, 2018, 23:24 — ИА Регнум. Сообщения о захвате украинскими силовиками села Новоалександровки в якобы «серой зоне», не соответствуют действительности, заявил 31 января журналистам официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По данным народной милиции ЛНР, село Новоалександровка находится под контролем украинских силовиков с февраля 2015 года.

Андрей Марочко уточнил, что Новоалександровка расположена в 1800 м от линии соприкосновения враждующих сторон и в этом населенном пункте давно дислоцируется 108-й отдельный горно-штурмовой батальон ВСУ.

Кроме того, Народной милицией ЛНР не зафиксировано продвижения украинских силовиков и на других участках линии соприкосновения.

«Данное заявление расценивается не только как подготовка к наступательным действиям со стороны Украины, но и как информационная провокация, призванная подготовить общественность к этому наступлению на данном направлении», — заявил Андрей Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января пресс-служба министерства обороны Украины распространила сообщение о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) заняли село Новоалександровка, расположенное в буферной зоне в Луганской Народной Республике.