Нижний Новгород, 31 января, 2018, 23:19 — ИА Регнум. Рождаемость в Поволжье сократилась, смертность — снизилась. При этом убыль населения выросла в 2,7 раза — из регионов округа прирост обеспечила только Татария. Об этом свидетельствуют данные Росстата по итогам года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Новорожденный

В 2017 году в регионах округа появились на свет 329 957 детей. Это на 51 618 детей меньше, чем было в 2016 году. Рождаемость упала во всех регионах округа, в целом по Поволжью за год она снизилась на 13,5% — что выше среднероссийского уровня (в РФ смертность уменьшилась на 10,7%). Менее всего рождаемость снизилась в Башкирии и Нижегородской области (-11,6%). Далее идут Пензенская область (-12,7%), Саратовская область (-13,5%) и Мордовия (-13,7%). Больше всего упала рождаемость за год в Кировской области (-15,8%), Чувашии (-15%) и Марий Эл (-14,8%).

Коэффициент рождаемости в округе составил за год 11,1 (в расчёте на 1000 тыс. населения), в РФ — 11,5. Согласно данному критерию, лидерами по уровню рождаемости в Поволжье являются Татария (12,4), Пермский край (12,2), Башкирия (12,1), Марий Эл (11,9) и Удмуртия (11,8%). Наиболее низкая рождаемость отмечена в Мордовии (8,5), Пензенской области (8,9) и Саратовской области (9,5).

Умерли в 2017 году в Поволжье 388 322 человека, что на 3,6% меньше, чем было в 2016 году. Смертность сократилась во всех регионах округа. Реже всего стали умирать в Марий Эл и Ульяновской области, где смертность уменьшилась за год соответственно на 5,9% и 5,7%.

В целом убыль населения в регионах округа возросла в 2,7 раза: если в 2016 году население сократилось на 21 260 человек, то в прошлом году — на 58 375 человек. Показатель в расчёте на 1000 населения составил по итогам прошлого года — 2 (в РФ убыль населения составила — 0,9). Прирост в округе обеспечила только Татария (+1,1). Максимальная убыль отмечена в Пензенской области (-5,2), в числе антилидеров также Мордовия (-5), Нижегородская и Саратовская области (-4,1).