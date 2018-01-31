Вашингтон, 31 января, 2018, 23:11 — ИА Регнум. Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам заседания принял решение сохранить базовую ставку на прежнем уровне — 1,25−1,5% годовых. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.

Kurtis Garbutt Эмблема ФРС США

«Принимая во внимание реализованные и ожидавшиеся условия на рынке труда, а также инфляцию, комитет решил сохранить целевой диапазон для ставки по федеральным фондам в размере от 1,25% до 1,5%», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре ФРС США приняла решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до уровня 1,25−1,5% годовых.

В 2017 году ФРС повышала ставку три раза. Регулятор поднимал ставку в марте — до 0,75−1%, а также в июне 1−1,25%, а затем в декабре до 1,25−1,5%.

До этого темпы повышения были более медленные — по одному разу в 2015 и 2016 годах.

Ещё раньше, в 2007—2008 годах, ФРС снижала ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0−0,25% в декабре 2008 года. Долгое время ставка оставалась на этом рекордно низком уровне.