Саратов, 31 января, 2018, 22:51 — ИА Регнум. В Саратовской области в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение незаконных действий в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору»). Также возбуждено дело и в отношении посредника по ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону.

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По данным следствия, бизнесмен вместе с группой лиц, предварительно договорившись, через посредника передал сотруднику УФСБ России по Саратовской области, 1 млн рублей в качестве первой части взятки. Общая сумма предложенной взятки составляла 5 млн рублей.

За это сотрудник ФСБ должен был повлиять на одно из акционерных обществ по вопросу выноса подземного газопровода среднего давления с земельных участков, которые принадлежали предпринимателю. При этом участки входят в утвержденные нормативными актами охранные зоны газораспределительных сетей.

В рамках оперативного эксперимента бизнесмен был задержан в кратчайшие сроки, по решению суда он заключен под стражу, посредник — под домашний арест.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, устанавливаются иные лица, возможно причастные к совершению указанного преступления», — отметили в ведомстве.

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