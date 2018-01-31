Москва, 31 января, 2018, 22:34 — ИА Регнум. Экономика России в 2017 году продемонстрировала рост на 1,4%. Об этом 31 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с представителями Экономического совета ассоциации «Франко-российская торгово-промышленная палата»

«В нашей стране предпринимаются активные усилия, направленные на повышение макроэкономической стабильности. ВВП России за прошлый год прибавил 1,4%», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что до рекордных значений в России замедлились показатели инфляции. «В прошлом году её рост составил 2,5%. И она продолжает снижаться и в этом году», — сказал он.

Внешняя торговля России, по словам президента, также восстанавливает быстрыми темпами и за январь-ноябрь выросла на 25%.

«На высоком уровне сохраняются золотовалютные резервы. Они выросли за последнее время и составляют $442,8 млрд. Приток прямых иностранных инвестиций в нефинансовый сектор за три квартала 2017 года составил $23 млрд. Это в два раза больше, чем за тот же период 2016 года и абсолютный максимум за последние четыре года», — сообщил также Путин.

Напомним, ранее Владимир Путин назвал главным итогом 2017 года выход российской экономики из рецессии и переход в стадию роста. По его словам, в последнем квартале года наметилось некоторое замедление темпов экономического роста, что было связано со снижением показателя промышленного производства, но в целом «всё-таки тренд очевидный — вперёд».

В середине января министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что рост российской экономики в 2018 году точно превысит показатель минувшего года.

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