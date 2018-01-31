Самара, 31 января, 2018, 22:23 — ИА Регнум. В Самаре в период проведения матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году будет проводиться мониторинг состояния окружающей среды. Муниципалитет провел соответствующий аукцион, победителем которого стал единственный участник — ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», свидетельствуют документы на портале госзакупок.

Ян Брейгель Младший. Аллегория воздуха

В рамках контракта Приволжский гидромет будет"обеспечивать информацией о состоянии атмосферного воздуха на территории городского округа Самара в период проведения чемпионата мира по футболу с помощью передвижного экологического поста». Срок выполнения работ — с 1 мая по 31 июля 2018 года.

В конкурсной документации указан перечень веществ, подлежащих мониторингу: пыль, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сероводород, аммиак, бензол, толуол, этилбензол, хлор, формальдегид, а также сумма углеводородов и сумма ксилолов.

Кроме того, передвижной экологический пост будет измерять горизонтальную скорость и направление ветра, температуру и относительную влажность воздуха, а также атмосферное давление.

Замеры будут производиться в четырех точках — стадион «Самара-арена», фанзона и две резервные точки в городе. Во время проведения матчей воздух будут проверять шесть раз в сутки, в остальные дни — однократно.

Начальная цена контракта составила 2,159 млн рублей. Аукцион должен был завершиться 2 февраля, но его итоги подвели 30 января.

ИА REGNUM напоминает, в Самаре в рамках чемпионата мира по футболу пройдет шесть матчей. Четыре матча группового этапа, 1/8 и ¼ финала. На самарском стадионе встретятся 17 июня — сборные Сербии и Коста-Рики, 21 июня — сборные Дании и Австралии, 25 июня — сборные Уругвая и России и 28 июня — Сенегала и Колумбии.

Одна восьмая и четверть финал пройдут 2 и 8 июля.