Москва, 31 января, 2018, 22:05 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва стремится вести диалог с французским бизнесом на равноправной основе и рассматривает Францию в качестве одного из ключевых партнёров в Европе. Такое заявление Путин сделал сегодня, 31 января, на встрече с представителями экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с представителями Экономического совета ассоциации «Франко-российская торгово-промышленная палата»

«Мы рассматриваем Францию в качестве одного из ключевых партнёров России в Европе, стремимся развивать диалог с вашей страной по всем вопросам двусторонней и международной повестки дня на прагматичной и равноправной основе», — сказал российский лидер.

Также Путин выразил надежду, что с французским бизнесом будут заключены новые крупные в рамках предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который должен пройти в мае этого года.

«Рассчитываем, что новые крупные торговые и инвестиционные контракты будут заключены на предстоящем в мае в Петербурге международном экономическом форуме», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что президент Пятой республики Эммануэль Макрон взял курс на установление прямых связей с Россией, минуя евробюрократов.

Напомним, в октябре 2017 года стало известно, что Макрон согласился принять участие в работе ПМЭФ-2018.