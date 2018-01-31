Париж, 31 января, 2018, 22:12 — ИА Регнум. Часть имущества всемирно известного отеля Ritz в Париже будет выставлена на аукцион, 31 января сообщает агентство Reuters.

Guberniya.info Аукцион

Аукцион касается 3500 предметов мебели и произведений искусства, которые охватывают всю 120-летнюю историю отеля.

Торги будут производиться аукционным домом Artcurial с 17 по 21 апреля. Аукционеры оценивают предстоящие продажи в сумму от 1 до 1,5 млн евро.

Многие предметы имеют богатую историю — на барных стульях когда-то сидел Эрнест Хэмингуэй, на диванах отдыхал Марсель Пруст, а в зеркала смотрелась Коко Шанель.

Сам отель Ritz ведет историю с 1898 года. Его основателем и первым владельцем был швейцарец Цезарь Ритц. С 1979 года отель принадлежал египетскому миллиардеру Мохаммеду аль-Файеду, сын которого Доди погиб в автокатастрофе с принцессой Дианой.

Нынешние владельцы отеля заявляют, что с удовольствием оставили бы все «исторические раритеты», однако после ремонта 2016 года в парижском отеле Ritz для них просто нет места.