Санкт-Петербург, 31 января, 2018, 21:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сотрудники полиции после погони и перестрелки задержали двоих подозреваемых в ограблении ювелирного салона, сообщает 31 января пресс-служба управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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По информации полиции, вечером 31 января трое вооруженных злоумышленников попытались ограбить ювелирный салон. Проезжавший мимо патрульный наряд полиции сорвал эту попытку и преступники попытались скрыться на автомобиле.

Во время погони преступники начали стрелять по сотрудникам полиции, которые открыли ответный огонь. В результате один полицейский был ранен в ногу, двое преступников были ранены и задержаны, а третьему удалось скрыться.

Полиция Санкт-Петербурга осуществляет оперативные мероприятия по розыску преступника.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в бизнес-центре на улице Летниковская в Москве неизвестный расстрелял предпринимателя, а затем скрылся.