Вашингтон, 31 января, 2018, 21:42 — ИА Регнум. Государственный департамент США внес в список террористов лидера палестинского «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) Исмаила Хания, 31 января сообщает Reuters.

Mehmettorun Исмаил Хания

Согласно заявлению Госдепа США, Хания был включен в число «ключевых террористических групп и лидеров, в том числе спонсируемых и направляемых Ираном, которые угрожают стабильности на Ближнем Востоке, подрывают мирный процесс и нападают на наших союзников — Египет и Израиль».

Движение ХАМАС уже осудило решение США и расценило его как «отражение господства сионистов».

«Мы отвергаем и осуждаем данное решение, мы рассматриваем его как отражение господства сионистов», — заявил журналистам официальный представитель ХАМАС в секторе Газа Сами Абу Зухри.

Напомним, «радикальный» ХАМАС является одной из двух сил, контролирующих Палестинскую автономию.

Наряду с «умеренным» «Движением за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ), официальной политической властью, движение ХАМАС удерживает власть в секторе Газа.

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