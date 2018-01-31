Чебоксары, 31 января, 2018, 20:45 — ИА Регнум. В Чувашии к выборам президента России, которые состоятся 18 марта, будет изготовлено почти 944 тыс. избирательных бюллетеней. Соответствующее постановление опубликовал ЦИК республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

Согласно решению регионального Центризбиркома, в Чувашии для голосования на выборах президента РФ будет изготовлено 943 718 бюллетеней. Согласно данным ведомства, на 1 января 2018 года в республике насчитывалось 934 135 избирателей. Общая численность населения региона превышает 1,2 млн человек.

Из общего числа избирательных бюллетеней 335 500 штук будут изготовлены для голосования с применением технических средств подсчёта голосов — комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). КОИБы будут использованы только в Чебоксарах, на 125 избирательных участках.

По данным Центризбиркома Чувашии, в организации и проведении президентских выборов в составе 28 территориальных и 1 177 участковых избирательных комиссий будут задействованы более 8 тыс. членов комиссий с правом решающего голоса. Глава ведомства Александра Цветков ранее заявлял, что на крупных избирательных участках, где голосуют более 1 тыс. избирателей, будет организовано видеонаблюдение с трансляцией изображения в онлайн-режиме. По его словам, непосредственно на участках за ходом голосования и подсчётом голосов избирателей будут наблюдать не менее 4 тыс. человек — наблюдателей, членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, представителей средств массовой информации.