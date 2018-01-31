Москва, 31 января, 2018, 20:35 — ИА Регнум. Руководители российской разведки посетили США просто потому, что аналогичный визит главы ЦРУ Майкла Помпео в Россию закончился бы его отставкой, считает глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Об этом он заявил 31 января в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя недавнюю поездку Сергея Нарышкина в США.

Government.ru Вячеслав Никонов

«Мы можем ездить туда (в Америку — прим. ИА REGNUM ) без политических последствий», — заявил депутат.

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Затронув в связи с этим тему санкций, он также отметил, что, хотя их негативное влияние на российскую экономику никто не отрицает, были и позитивные моменты, к числу которых Никонов отнес импортозамещение. Кроме того, он подчеркнул, что сегодня, 31 января, в Госдуме РФ рассматривали законопроекты, которые позволили бы продлить период, в течение которого российские предприниматели могут подписать соответствующую декларацию и репатриировать свои капиталы обратно в РФ. Количество бизнесменов, готовых это сделать, по словам Никонова, исчисляется тысячами, но ни одной фамилии назвать нельзя, так как эти процедуры предусматривают «полную конфиденциальность».

Напомним, что пакет законов об амнистии капиталов Госдума примет до 9 февраля. Согласно этим документам, предполагается установить второй этап добровольного декларирования «амнистии капиталов» в срок с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года, при этом полностью сохранив объём гарантий для декларантов, воспользовавшихся предоставленной возможностью в ходе первого этапа (с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года), а также предусмотрев такой же объём гарантий, который предоставлялся в ходе первого этапа, для декларантов второго этапа.