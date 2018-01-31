Киев, 31 января, 2018, 20:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) заняли населенный пункт Новоалександровка, который располагается в буферной зоне на линии фронта в Луганской Народной Республике. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

Naspravdi.info ВСУ в АТО

«Наши воины улучшили свое тактическое положение, продвинувшись вдоль линии разграничения на несколько километров и взяв Новоалександровку под свой контроль», — сказано в сообщении.

По украинскому телевидению был показан сюжет с военными, которые оккупировали данный населенный пункт ЛНР.

Украинский военнослужащий, который представляется в сюжете Константином, заявляет, что Новоалександровка была взята под контроль ВСУ несколько дней назад.

«Противник время от времени пытается вернуть потерянное, мы крепко уцепились в этот кусок земли, потому что это наш кусок. Так будем продвигаться и далее, понемногу, но не останавливаясь», — утверждает военнослужащий.

Напомним, предыдущий раз ВСУ занимали населенный пункт в так называемой «серой зоне» 22 ноября 2017 года. За два последних года ВСУ таким образом оккупировали 10 населенных пунктов ЛНР и ДНР, которые оказались в «серой зоне» на линии фронта.

Такие действия украинских властей лишний раз демонстрируют, что Киев совершенно не собирается выполнять Минские соглашения и по-прежнему рассчитывает на силовое решение конфликта в Донбассе.