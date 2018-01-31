Ташкент, 31 января, 2018, 20:28 — ИА Регнум. После увольнения председателя Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана Рустама Иноятова президент республики Шавкат Мирзиёев может начать процесс разделения ведомства, заявил 31 декабря директор аналитического центра ветеранов госбезопасности «Вымпел», генерал-полковник в отставке Сергей Кривошеев, сообщает Sputnik Узбекистан.

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По его мнению, СНБ может быть поделена на внешнюю разведку, пограничную службу, охрану президента и другие службы и ведомства.

Кривошеев добавил, что подобные изменения новым главой государства общемировая практика. По мнению эксперта, этот процесс нужен Мирзиёеву для сохранения стабильности в Узбекистане.

Директор аналитического центра считает, что разделение спецслужб не очень хорошо сказывается на безопасности, но в определенных условиях является необходимым.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января Мирзиёев, уволив Иноятова, сделал его своим советником по политическим и правовым вопросам. Новым главой СНБ стал бывший генпрокурор республики Ихтиёр Абдуллаев.

Стоит отметить, что после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова, Иноятов считался одним из фаворитов в борьбе за пост главы республики.