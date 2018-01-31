Великий Новгород, 31 января, 2018, 20:13 — ИА Регнум. Заместитель главы администрации Великого Новгорода Павел Морозов сегодня, 31 января, уволен с муниципальной службы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, распоряжение об увольнении Морозова подписал мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев.

Adm.nov.ru Павел Морозов

Трудовой договор с Павлом Морозовым расторгнут по соглашению сторон, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

Напомним, Павел Морозов работал на посту заместителя мэра Великого Новгорода с 2013 года. После того, как Бобрышева в 2015 году отправили в отставку, он также оставил пост, но вернулся на работу в мэрию после восстановления мэра в должности.

На своём посту Морозов курировал сферу ЖКХ, дорожное хозяйство, транспортную отрасль и жилищные вопросы.

Отметим, что до сегодняшнего дня у мэра Великого Новгорода было четыре заместителя, в том числе первый зам Юрий Пшеницын. В октябре Бобрышев заявил, что сократит число своих заместителей, после чего был уволен Анатолий Осипов — он возглавил исполком регионального отделения «Единой России».