Челябинск, 31 января, 2018, 20:04 — ИА Регнум. В Челябинске не утихают споры о судьбе городской свалки. Несмотря на то, что она в 1992 году была закрыта, мусор на неё до сих пор свозят. В 2019 году этой свалке исполнится ровно 70 лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Recyclemag.ru Свалка

С очередной силой дискуссия разгорелась сегодня, 31 января, на круглом столе, который провела областная Общественная палата. Местный эксперт Яков Гуревич предложил складировать городские отходы в районе Коркинского разреза. По его мнению, это положительно скажется на состоянии окружающей среды в самом Челябинске.

Отметим, что многие другие участники дискуссии не поддержали это предложение. Также добавим, что сам Коркинский разрез, по мнению активистов, является одним из источников загрязнения воздуха в столице Южного Урала. В декабре 2017 года жители города даже обратились к губернатору и президенту с просьбой закрыть этот угольный разрез.

Добавим, лицензия на разработку разреза истекает как раз в 2018 году. В декабре 2017-го достоянием общественности стали планы по его рекультивации. Согласно одному из проектов, после этого на месте разреза может появиться озеро.

А ещё раньше, в октябре 2017-го, областные власти заявили о том, что свалка в Челябинске может быть окончательно закрыта уже до конца 2018 года. Но вначале необходимо построить пять сортировочных станций, где будут сортировать отходы, и новый полигон, на котором будут захоранивать то, что осталось после переработки. Полигон планируется под Чесмой.