Нижний Тагил, Свердловская область, 31 января, 2018, 19:23 — ИА Регнум. Российская армия в ближайшие месяцы может принять на вооружение новый основной боевой танк Т-90М «Прорыв», сообщает 31 января пресс-служба корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ).

Nevskii-bastion.ru Т-90М «Прорыв»

По заявлению пресс-службы, вопрос о принятии на вооружение танка Т-90М должен решиться в ближайшие месяцы.

«В ближайшие месяцы мы сможем сказать, что Т-90М будет принят на вооружение. Первая партия танков Т-90М, если говорить военным языком, будет доведена до штатной численности танкового батальона», — заявил представитель УВЗ.

Уточняется, что сейчас танк Т-90М проходит испытания по графику, утвержденному Минобороны России, а первая заказанная партия может состоять из трех или четырех десятков машин.

Модификация Т-90М «Прорыв» внешне отличается от базовой модели танка геометрией башенного модуля, однако главные отличия заключаются в оборудовании танка новой дублированной автоматизированной системой поиска целей и управления огнем, которой могут одновременно управлять командир танка и наводчик.

Т-90М оборудуется новым комплексом динамической защиты с повышенной ремонтопригодностью, а также электромагнитной системой нейтрализации современных противотанковых мин с магнитометрическими взрывателями.

Вооружение нового танка традиционно состоит из 125-мм гладкоствольной пушки, спаренного с ней пулемета и внешней стабилизированной в двух плоскостях пулеметной установки, огнем которой командир танка может управлять оставаясь внутри машины как с места, так и на ходу.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года на международном военно-техническом форуме «Армия-2017» было объявлено о подписании контракта на поставку военному ведомству РФ опытной партии танков Т-90М «Прорыв».