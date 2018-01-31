Киев, 31 января, 2018, 19:18 — ИА Регнум. 29 января в Черкассах (Черкасская область, Украина) при принятии городского бюджета так называемы «дружинники» организации «Национальные дружины» «защищали депутатов». Об этом 31 января на пресс-конференции заявил лидер партии «Национальный корпус» Игорь Михайленко.

Члены штурмового отряда (SA) приклеивают плакат на витрину еврейского магазина в Берлине, в котором говорится: «Немцы, сопротивляйтесь, не покупайте у евреев». 1933

«Национальные дружины принимали участие в гражданских слушаниях по поводу бюджета. Ни для кого не секрет — и тут нужно спрашивать у политических сил, что происходит в Черкассах и почему бюджет до сих пор не принят… Наша организация там присутствовала только с одной целью — чтобы не было со стороны чиновников «титуханов», которых достаточно и которые давили бы на тех депутатов, которые хотят принять бюджет и навести порядок в городе», — рассказал Михайленко.

В свою очередь специалист отдела продаж долговых ценных бумаг компании Dragon Capital Сергей Фурса допускает, что «Национальные дружины» могут захватить власть в Киеве.

«Картина первая. Сотни молодых спортивных людей идут по центральной площади страны. Они одеты в одинаковый камуфляж. У них флаги, на которых легко угадать аллюзии свастики. Они хотят установить свой порядок. Они называют его украинским порядком», — написал Фурса 31 января на своей странице в Фейсбуке.

Он провел параллели между современной Украиной и нацисткой Германией начала 30-х годов.

«Вы могли плохо учить историю и не помнить, с чего начинался нацизм в Германии. Вы могли не помнить штурмовые отряды и запрос на порядок, который был в разоренной кризисом Германии. Вы могли не смотреть фильмы и сериалы, где показывают тоталитарное общество, которое всегда начинается с таких картин. Всегда. Вы могли не читать хороших писателей. Которые часто описывают, как мир проходит путь от маршей молодых людей до сжигания книг. И до массовых расстрелов… Но джинна очень тяжело запихнуть обратно в бутылку», — напомнил Фурса.

«Важно то, что нельзя оставаться равнодушным к таким проявлениям в Украине. Потому что тогда мы и не заметим, как будем жить в мире, где книги читать будет нельзя, место женщины будет только за плитой и в кровати, а всех, кто не согласен, будут расстреливать на стадионах… И можно сколько угодно убеждать себя, что это маргинальная группа. Большевики тоже были маргинальной группой еще в начале 1917 года. Да и Гитлер не побеждал на выборах, пока эти выборы существовали в свободном режиме. Любая маргинальная группа способна навязать обществу свою идею и взять общество под контроль силой. Тем более такое разобщенное общество, как украинское», — добавил Фурса.

«Национальный корпус, национальные дружины. Вот все у Авакова «национальное»…», — написал 31 января директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук на своей странице в Фейсбуке.

При этом эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Банчук считает, что членство в «дружинах» может квалифицироваться как участие в деятельности незаконных военизированных формирований.

«Это очень опасная вещь. И не исключено, что она может быть квалифицирована как участие в деятельности незаконных военизированных формирований. Участие инициативных граждан в охране общественного порядка регламентируется соответствующим законом от 2000 года. Согласно ему, у таких общественных формирований должен быть статут, утвержденный полицией и органами местного самоуправления. Только после этого они получают удостоверения и могут патрулировать улицы. Причем исключительно с полицией. В противном случае надо разбираться, нет ли в этой деятельности состава преступления», — рассказал юрист в интервью «Гордон».

Он также считает, что действие «дружин» в Черкассах «может быть квалифицировано как препятствование деятельности государственного органа».

«Отреагировать на эти действия должны полиция и прокуратура. Вообще, создание боевых отрядов при партиях очень опасно. Такое было у большевиков. Демократическая страна не может себе такого позволить. По сути, мы возвращаемся к моменту зарождения фашизма в Италии. Также мы помним, к чему привело создание боевых отрядов в Германии. Они воспользовались тогда слабостью государства», — напомнил Банчук.

Как сообщалось, 29 января городской совет Черкасс принимал бюджет на 2018 год в присутствии представителей «национальных дружин». Некоторые из депутатов отказались голосовать, но так называемые активисты в камуфляже и черных масках предупредили, что никого не выпустят из зала, пока финансовый документ не будет принят. После одобрения бюджета горсовет Черкасс также проголосовал за самороспуск.

Напомним, 29 января в Киеве партия «Национальный корпус» сообщила, что привела к присяге около 600 участников «дружин». По словам лидера партии, командира спецбатальона «Азов» ВСУ Андрея Билецкого, активисты ежедневно выходят на патрулирование улиц городов Украины и борются с наркоторговлей и «алкогольным геноцидом украинского народа».