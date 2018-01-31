Псков, 31 января, 2018, 19:05 — ИА Регнум. Три компании хотят стать региональным оператором в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом сегодня, 31 января, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

mermyhh Свалка

Среди претендентов — компания «АСПО» из Пскова, петербургская фирма «Автопарк № 1 «Спецтранс» и московская компания «Экология».

"Выбранный проект пройдёт обязательную процедуру публичного обсуждения и будет нести муниципалитету социальные блага. Да, будет полигон, но при этом будут появляться садики, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, будут благоустраиваться дворовые территории и, соответственно, тариф на вывоз мусора будет минимальным», — подчеркнул Михаил Ведерников.

По его словам, «никто полигоны районам навязывать не будет».

Член Общероссийского народного фронта Наталья Плявинская отметила, что необходимы «понятные простым гражданам» критерии отбора инвесторов.

«Когда люди увидят, что проект публично проанализирован и выбран лучший по всем параметрам инвестор, районы сами начнут выстраиваться в очередь», — считает Плявинская.

Кроме того, был также поднят вопрос раздельного сбора мусора. В Пскове эта практика применяется на 123 площадках из 700. По словам главы администрации Пскова Александра Братчикова, это позволяет экономить на переработке, а также снижать тариф на вывоз мусора для населения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время вывозом мусора из Пскова занимается ООО «АСПО» — одна из компаний, которая претендует на место регионального оператора по всему региону. После закрытия городской свалки в Пскове мусор из областного центра вывозится на полигоны в Печорский, Парфинский и Порховский районы, при этом тариф на вывоз мусора для жителей Пскова вырос в 2,5 раза — в него включены и транспортные расходы. В перспективе региональные власти планируют оставить в регионе всего два полигона ТБО — для северной и южной части области, закрыв все действующие площадки по сбору мусора.

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Региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области должен быть определён до конца 2018 года. Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов заявлял о том, что будут выбраны два региональных оператора — отдельно для северной и для южной части области. В северную зону с центром в Пскове входят 12 районов, которые ежегодно образуют более 740 тыс. тонн мусора. В южную с центром в Великих Луках — 14 районов, образующие около 370 тыс. тонн отходов в год. В настоящее время из 24 объектов размещения отходов в реестр включены только 14, из которых семь находятся на севере Псковской области, семь — на юге.

Напомним также, что после закрытия свалки в Пскове жители Порховского района потребовали прекратить им привозить «чужой» мусор. При этом власти заявляют, что продолжат эту практику ещё в течение ближайших двух-трёх лет, пока на севере региона не будет построен новый межмуниципальный полигон.