Москва, 31 января, 2018, 19:04 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил прощения у российских спортсменов за то, что страна не смогла их оградить от допингового скандала и защитить их интересы. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 31 января, на встрече с российскими олимпийцами, которые поедут на XXIII зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным флагом.

Kremlin.ru Капитан Олимпийской сборной российских хоккеистов Павел Дацюк вручил Владимиру Путину свитер с автографами игроков и символикой «Россия в моём сердце»

На встрече со спортсменами в Ново-Огарево Владимир Путин отметил, что вдвойне сложнее, когда спорт «перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми спорту событиями, явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или еще с чем-то».

Отвечая на слова Владимира Путина, капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк назвал президента России «капитаном страны» и вручил ему от российских олимпийцев свитер российской команды под 11-м номером.

«Владимир Владимирович, как капитан сборной, от имени всех присутствующих хотим поблагодарить Вас за развитие российского хоккея, за поддержку нашей олимпийской сборной, за развитие спорта в целом в России. Если использовать терминологию спортивную, то Вы капитан нашей страны — России и мы хотим подарить свитер сборной с автографами всех игроков, с символикой «Россия в моем сердце», — цитирует слова Павла Дацюкасайт Президента России.

«Хотел бы буквально два слова комментария к тому, что сейчас ребята сказали, — отреагировал на слова Павла Дацюка Владимир Путин, — Во-первых, вам нужно сосредоточиться на результате и на победе. Всё, что происходит вокруг спорта и вокруг наших спортсменов, не должно вас отвлекать. Вы это умеете делать. У нас много спортсменов сейчас едет и опытных, очень много и молодых. Но все вы люди, которые привыкли и умеют бороться. Нужно собраться».

«И ещё одно. Здесь тоже говорили сейчас ребята: кого-то не пустили, поэтому мы будем ещё за кого-то. У нас старая песня, ещё с советских времён: «За себя и за того парня». Всегда об этом помните, и у вас всё получится», — подчеркнул Владимир Путин.

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