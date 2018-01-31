Нижний Новгород, 31 января, 2018, 19:03 — ИА Регнум. Во время проведения матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году в Нижнем Новгороде 133 единицы подвижного состава МП «Нижегородпассажиравтотранс» будут переданы под шаттлы. В городском департаменте транспорта напомнили, что два из шести матчей в рамках мундиаля состоятся в выходные дни.

Символика Чемпионата мира по футболу 2018

Муниципалитет планирует компенсировать выбывшие транспортные средства за счет резервов, частичного снятия транспортных средств с невостребованных маршрутов, а также увеличения интервалов движения на маршрутах с низким пассажиропотоком, сообщает НИА «Нижний Новгород».

«Из шести дней проведения матчей два выпадают на выходные, специалисты департамента транспорта пришли к выводу, что нижегородцы и гости города не должны ощутить существенных изменений в графике движения общественного транспорта эти дни», — отметили в транспортном департаменте.

Отметим, согласно информации, опубликованной на сайте администрации Нижнего Новгорода в мае 2017 года, автобусный парк МП «НПАТ» насчитывает 525 единиц подвижного состава. Таким образом, в дни проведения матчей чемпионата на линии не выйдет 25,3% или больше четверти муниципального транспорта в Нижнем Новгороде.

ИА REGNUM напоминает, в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Состоятся матчи между сборными Швеции и Южной Кореи, Аргентины и Хорватии, Англии и Панамы, Швейцарии и Коста-Рики. Также здесь пройдут 1/8 и ¼ финала.

18, 21, 24 и 27 июня пройдут матчи группового этапа, 1/8 и ¼ финала состоятся 1 и 6 июля соответственно.