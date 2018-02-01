Ополе, Польша, 1 февраля, 2018, 07:58 — ИА Регнум. В ответ на польские требования о компенсации за ущерб, нанесенный Германией Польше во время Второй мировой войны, немецкие эксперты вспомнили о теме немцев-изгнанников. О том, как послевоенная судьба территорий, отошедших к Польше, например, Верхней Силезии, может оказаться козырем в польско-немецкой исторической дискуссии, пишет в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Немцы покидают Восточную Европу

Использование гитлеровцами еще до вторжения в Польшу 750 000 проживавших в ней немцев для разжигания межнациональной розни и широкое участие этих польских фольксдойче в нацистских структурах бумерангом ударило по судьбе этих немцев после войны. В соответствии с решением лидеров стран — союзников антигитлеровской коалиции, и традиционно жившие в Польше, и прибывшие туда во время оккупации немцы подлежали изгнанию. Поляки выполнили эту директиву со всем рвением, не испугавшись даже обезлюживания некоторых районов. Что привело к невозможности проводить необходимые сельхозработы. Судьба же самих изгоняемых была крайне тяжелой.

Нынешняя актуализация этой темы получила неожиданно широкий отклик. Считалось, что программа компенсаций изгнанникам в 2017 году соберет не более нескольких сотен откликов, но зарегистрировано было почти 2000 обращений. Таким образом, память о теме изгнанных из Польши немцев ставит под вопрос курс, взятый правящей польской партией «Право и Справедливость», на позиционирование Польши исключительно как жертвы Германии.

Как колеблются ныне чаши весов в оценке исторических событий 40-х годов прошлого века, читайте в статье: Германия как жертва и Польша как агрессор

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