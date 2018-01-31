Душанбе, 31 января, 2018, 18:47 — ИА Регнум. Глава компании «Салини Импреджило» (Salini Impregilo), которая занимается возведением Рогунской ГЭС, Пиетро Салини на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном озвучил точную дату запуска первого агрегата гидроэлектростанции. Об этом сегодня, 31 января, сообщает национальное информационное агентство «Ховар».

Rushydro.ru Строительство Рогунской ГЭС

Пиетро Салини заявил, что эксплуатация первого агрегата ГЭС будет начата 16 ноября 2018 года.

«Я сегодня побывал на строительной площадке Рогунской ГЭС и доложил Его Превосходительству уважаемому Эмомали Рахмону о результатах этой поездки. Должен сказать, что работы на стройплощадке идут хорошо и в отдельных ее участках занято много строителей. Меня порадовали успехи в строительных работах, и я обещал Его Превосходительству, что первый агрегат Рогунской ГЭС будет сдан в эксплуатацию 16 ноября этого года», — цитирует его слова «Ховар».

Отметим, что накануне министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода обмолвился о возникших проблемах со строительством ГЭС, но не уточнил, что это за проблемы. Тем не менее глава ведомства заверил, что они будут решены и строительство гидроэлектростанции и запуск первого агрегата состоится в намеченный срок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грандиозная церемония запуска строительства Рогунской ГЭС, которую пытаются построить с середины 1970-х годов, состоялась 29 октября 2016 года после того, как в июле того же года было подписано рамочное соглашение о строительстве плотины ГЭС с итальянской компанией Salini Impregilо на $3,9 млрд.

Так, запланирована установка шести радиально-осевых гидроагрегатов мощностью по 600 МВт каждый. Первые два агрегата пообещали запустить во второй половине 2018 года. Далее гидроэнергетический объект будет строиться на выручку от продажи вырабатываемой электроэнергии.