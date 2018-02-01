Вашингтон, 1 февраля, 2018, 06:14 — ИА Регнум. Очередной раунд противостояния американских демократов и Дональда Трампа закончился убедительной победой первых: финансирование нужд федеральной власти было временно прекращено, а допустить это в условиях большинства своей партии в обеих палатах конгресса — серьезный минус для президента. Сыграл и психологический аспект: так называемая остановка правительства совпала с годовщиной инаугурации Трампа. Какой смысл для демократов несло в себе это унизительное поражение Трампа, пишет автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая тактика Трампа

Очевидно, что психологический выигрыш был главным смыслом этой победы. Антипрезидентские СМИ во всю силу раздували тему некомпетентности Трампа, и на этом фоне демократы милостиво сжалились над противником, сформировав совместно с республиканцами всех устроивший бюджет. Ранее они не давали хода никаким компромиссным вариантам. Республиканцам же на этот раз пришлось соглашаться — потому что иного способа, как принять бюджет, для прекращения позорной остановки правительства не было.

Рычаг управления Белым домом, обнаруженный демократами, потребовал грамотного использования, и СМИ с готовностью принялись чехвостить лидера мирового гегемона за то, что в течение трех дней остановки он никак не пытался вывести страну из кризиса. Походя Трампу поставили на вид и многое другое, включая полное слухов «русское дело».

А что же Трамп? А Трамп, судя по всему, устал от невнятной реакции своей команды и от следующих за тем фиаско. Сам он на этот раз отреагировал отсутствием убедительного ответа, продолжив напоминать о своих былых достижениях.

Зачем же Трамп, проигравший на внутриполитическом поле, трубит отступление на поле информационном? Читайте в статье: Новая тихая тактика Трампа. Белый дом затевает что-то крупное?

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