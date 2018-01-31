Нижний Тагил, Свердловская область, 31 января, 2018, 18:36 — ИА Регнум. Первая партия боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» будет передана российским военным в марте-апреле текущего года, сообщает 31 января пресс-служба «Уралвагонзавода».

Kalabaha1969 БМПТ «Рамка» ("Терминатор")

Первый контракт на поставку этих машин Минобороны России был заключен в 2017 году. Ранее БМПТ «Терминатор» производилась только на экспорт, а также проверялась в боевых условиях в Сирии. После внесения в конструкцию БМПТ оговоренных российскими военными изменений «Терминаторы» были заказаны для Сухопутных войск армии России.

Общее количество БМПТ «Терминатор», заказанных по этому контракту, не разглашается, однако пресс-служба «Уралвагонзавода», производителя этих машин, сообщает, что контракт должен быть выполнен в первые месяцы 2019 года.

Сборка первой партии «Терминаторов» для российской армии сейчас идет в Нижнем Тагиле.

Как сообщало ИА REGNUM, боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» на сегодняшний день является единственным в мире серийным представителем этого класса бронетехники и предназначена для уничтожения живой силы и малоразмерных противотанковых средств противника. Для этого БМПТ оснащена двумя 30-мм автоматическими пушками 2А42, двумя пусковыми установками ракет «Атака-Т», двумя автоматическими гранатометами АГ-17Д и 7,62-мм пулеметом ПКТ.

Система управления огнем позволяет экипажу «Терминатора» в любое время суток и в различных метеоусловиях обнаруживать и распознавать малоразмерные цели на больших дистанциях. При этом уровень бронезащиты БМПТ не уступает большинству современных танков, что позволяет машине действовать в боевых порядках танковых подразделений.