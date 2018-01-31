Орел, 31 января, 2018, 18:33 — ИА Регнум. 30 школ в Орловской области закрыты на карантин из-за случаев массового заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Как сообщили в пресс-службе правительства региона, карантин в отдельных классах действует в 25 школах, а 5 школ закрыты полностью. Всего занятия не посещают 3.9 тысячи учеников.

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По информации пресс-службы управления Роспотребнадзора по Орловской области, число жителей, заболевших гриппом и ОРВИ, с 22 по 29 января увеличилось почти на 20% по сравнению с предыдущей неделей. Всего в регионе зарегистрировано 4,2 тыс. случаев заболевания, при этом более 60% из них приходится на детей.

Ожидается, что карантин в образовательных учреждениях продлится до 5 февраля.