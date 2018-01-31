Деревня Аносино, Московская область, 31 января, 2018, 18:23 — ИА Регнум. Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики и Сбербанк открыли зимнюю школу для финалистов первой профессиональной олимпиады студентов «Я — профессионал» по направлению «Экономика». В течение четырех дней интенсивных тренингов и лекций в кампусе Корпоративного университета Сбербанка 135 участников из 31 региона обсудят с российскими учеными и экспертами компетенции экономиста будущего и представят свой взгляд на перспективы экономического развития России.

Instagram/yaprofessional Герман Греф

«Университет пятого поколения — это три составляющие: обучение, практическая работа и наука. К сожалению, сегодня и наука, и обучение очень сильно отстают от практики. Олимпиада — важная попытка объединить то, чему вас учат в вузе, практические навыки и опыт компаний, а также возможность заглянуть в будущее вместе с опытными специалистами», — сказал на открытии зимней школы президент Сбербанка Герман Греф.

После завершения церемонии руководитель одного из крупнейших банков страны прочитал лекцию «Экономика в цифровую эпоху: вызовы для компаний и государства», а также ответил на вопросы молодых коллег.

В день открытия перед участниками также выступили председатель комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров с лекцией «Налоговая система: образ будущего» и ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов с лекцией «Цифровая революция: экономика, медицина, образование».

«Профессия экономиста — это постоянный конфликт теории и практики. Программа школы позволяет погрузиться в близкое будущее этой профессии вместе с ведущими экспертами», — сказал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

Ректор НИУ ВШЭ добавил, что его особенно радует факт, что отбор на Зимнюю экономическую школу прошли не только студенты-экономисты, но и, например, студенты факультетов математики и информатики. Подобная междисциплинарность, по его словам, очень важна в современном мире, где срок жизни технологий не превышает пяти лет, и планировать развитие карьеры под конкретную профессию не имеет смысла. Эффективный специалист будущего, с одной стороны, должен уметь решать задачи, которые диктует рынок, с другой — стремиться видеть тренды, а в идеале — предугадывать их.

В зимней школе принимают участие студенты, успешно прошедшие онлайн-этап олимпиады и дополнительный отбор в виде конкурса мотивационных писем. Для старшекурсников это уникальная возможность узнать о последних тенденциях отрасли, которые пока не преподают ни в одном вузе, подискутировать с авторитетными спикерами и будущими коллегами из разных регионов страны. Обмен мнениями, эмоциями и контактами — неотъемлемая часть зимних школ олимпиады «Я — профессионал».

Сбербанк стал генеральным партнером олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Экономика» и по итогам отберет на стажировки около 100 победителей и призеров.

«Экономика — одно из самых востребованных направлений олимпиады «Я — профессионал», и на зимнюю школу смогли пройти отбор только лучшие. Вы — наше будущее, наша надежда. И мы хотим верить, что экономическая зимняя школа будет полезна не только для вас лично, но и станет традицией олимпиады «Я — профессионал», которая будет проходить ежегодно. И это уникальный инструмент подготовки специалистов для цифровой экономики будущего в нашей стране», — отметил Валерий Катькало, ректор Корпоративного Университета Сбербанка, выступая перед участниками зимней школы.

По его словам, в программе четырех дней школы — блок интерактивных лекций, посвященных профессиональным компетенциям, мягким и цифровым навыкам экономиста будущего, которые проведут эксперты Корпоративного университета Сбербанка и Высшей школы экономики, а также командная сессия «Молодежный совет национального развития».

Экономическая школа — один из 11 аналогичных образовательных форумов, которые проходят для финалистов олимпиады «Я — профессионал» в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Сочи и Томске. Программа зимних школ доступна на сайте олимпиады «Я — профессионал».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, регистрация на олимпиаду проходила с 7 ноября до 10 декабря 2017. Всего на олимпиаду поступило 295 тысяч заявок. В начале декабря 2017 состоялись отборочные этапы, предполагающие выполнений заданий по профильным направлениям онлайн. По их итогам 10 тысяч участников вышли в финальный этап, который проходит с 27 января по 4 февраля на площадках вузов по всей стране.

После зимних школ и заключительного этапа олимпиады, в период с 19 февраля по 2 марта, будут названы имена победителей Олимпиады. Более 50 золотых медалистов получат денежные премии. Для бакалавров сумма составит 200 тысяч рублей, для магистров и специалистов — 300 тысяч. Победитель имеет право распорядиться этими средствами по своему усмотрению.

Более 1000 победителей и призеров попадут на стажировки в крупные российские компании: Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк, РЖД, ЕВРАЗ, Трубная Металлургическая Компания, Яндекс, Металлинвест, Интерфакс, ТАСС, МИА «Россия сегодня», Швабе, Магнит, Норникель, ВЦИОМ, Kaspersky и другие. Стажировки будут проходить не менее трех месяцев, многие из них будут оплачиваемыми.

Кроме того, победители и призеры получат максимальный балл при поступлении в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов страны. А также все победители и призеры попадут в закрытую национальную базу «Молодые профессионалы», доступ к которой будет у рекрутеров крупнейших российских компаний.

Олимпиада «Я — профессионал» является частью открытой платформы «Россия — страна возможностей», в рамках которой осуществляет отбор, экспертиза и поддержка проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Проектная платформа рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.

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