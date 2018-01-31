Москва, 31 января, 2018, 20:32 — ИА Регнум. Зоозащитники провели пикет у здания Генеральной прокуратуры в Москве за отмену заключенных тендеров на отлов и утилизацию животных, заявила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева 31 января. По её словам, вместо принятия закона «Об ответственном обращении с животными», строительства приютов и выполнения программы ОСВВ (отлов-стерилизаций-вакцинаций-выпуск) власти предлагают отлавливать и «удалять» безнадзорных животных с территории города. В обиход введены такие понятия, как «умерщвление», «эвтаназия», «подбор и утилизация трупов». В данный момент электронную петицию за отмену тендеров подписали почти 500 тыс. человек.

Andreykor Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации

«Мы требуем принять закон об ответственном обращении с животными, внедрения программы поголовной стерилизации, соблюдения существующего законодательства. Мы стоим за отмену убойных тендеров, как противоречащих законодательству и нормам гуманизма», — подчеркнула Дмитриева.

Зоозащитники также полагают, что активизация работы по проведению тендеров на отлов последние три месяца связана с проведением Чемпионата мира по футболу 2018 года. Например, согласно порталу госзакупок, в Московской области, где не планируется проведение матчей, однако располагаются тренировочные базы для спортсменов и будет организовано их проживание, на оказание услуг по отлову безнадзорных животных в 2018 году выделено почти 1,5 млн рублей. В Ярославле на оказание услуг по отлову безнадзорных животных и их содержанию в пункте временного содержания выделено 2 млн рублей. В Краснодаре проводится аукцион на 1 млн рублей на иммобилизацию безнадзорных животных на территории Белореченского городского поселения. Несколько контрактов в общей сумме на 4 млн рублей на отлов и последующее умерщвление животных было заключено в районах Ростовской области.

В Самаре проводился аналогичный тендер почти на 9 млн за оказание услуг по регулированию численности безнадзорных животных. Однако стоит отметить, что в Самаре такой тендер проводился не впервые. Например, в 2014 году были выиграны средства по регулированию численности безнадзорных животных на сумму в 15 млн рублей, в 2015 году — на 12 млн рублей и в 2016 — ещё на 3 млн рублей.

Аналогичная ситуация в Екатеринбурге: там проводился открытый конкурс на 32 млн на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных собак. Ещё почти 500 тыс. рублей выделено на оказание услуг по подбору и утилизации трупов безнадзорных собак и трупов крупных животных. Однако в 2016 году на отлов и содержание безнадзорных собак также было выделено 32 млн рублей.

«Приурочено к Чемпионату мира или нет, но тендеры в городах, принимающих Чемпионат, есть. Деньги выделяются из муниципальных бюджетов, даже в рамках одной области в разных районах свой бюджет на регулирование численности животных. Кто-то подходит гуманно, и думает как снизить затраты на регулирование численности в будущем, путём стерилизации особей, а кто-то каждый год выделяет деньги на убийство вновь родившихся животных», — отметила Дмитриева.

Добавим, в декабре 2017 года вице-премьер по спорту Виталий Мутко на совещании с представителями МЧС, Ростуризма, Минздрава, Минспорта, а также чиновниками из регионов поднимал данную тему и призвал мэров решить вопрос с бездомными животными гуманным методом, например, построить дополнительные пункты передержки или создать центры временного содержания для бездомных животных.

«В январе 2018 года мэры городов — организаторов ЧМ-2018 должны предоставить в правительство идеи: как улучшить экологическую ситуацию на местах и что делать с бездомными собаками и кошками», — заявил он.

Однако зоозащитники опасаются, что действующих мест в приютах на всех бездомных животных не хватит, и пока информации о выделении средств на строительство приютов нет. Активисты опасаются, что всё может закончиться поголовным уничтожением безнадзорных животных.

Кроме того, в январе 2018 года председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия») обратился с запросом в министерство спорта. Вопрос касался необходимости регулирования численности безнадзорных животных гуманными методами, не предусматривающими гибель или нанесение увечий и травм животным. В ответе парламентарию за подписью министра спорта России Павла Колобкова отмечается следующее:

«Во всех городах-организаторах Чемпионата утверждён и реализуется комплекс мер по охране окружающей среды, который подразумевают, в том числе, мероприятия по контролю численности безнадзорных животных с учётом гуманного подхода».

Так, губернаторам поручили «предусмотреть мероприятия по урегулированию гуманными методами вопросов, связанных с безнадзорными животными, включая создание пунктов передержки и центров временного содержания животных, отловленных в территориях, прилегающих к стадионам, а также в местах проведения массовых мероприятий в местах Чемпионата».

Однако кроме рекомендаций следовать «законам гуманности» от министерства спорта не поступило информации о том, кто именно будет ответственен за решение вопроса, финансировать строительство передержек и содержание животных и какова процедура отмены уже заключенных тендеров на уничтожение животных в городах и населённых пунктах.

Кроме того, зоозащитники отмечают, что согласно новым поправкам в статью 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» ужесточается наказание за причинение вреда животным, если оно совершено из хулигански или корыстных побуждений. Однако не сказано про убийство в санитарных целях, поэтому доказать незаконность уничтожения будет крайне сложно.

Отметим, в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде подобные тендеры в последнее время не проводились. По словам Екатерины Дмитриевой, в столице действует регламент, предписывающий пожизненное содержание в приютах. В двух других городах введена программа ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск).

Добавим, как сообщало ИА REGNUM, зоозащитники Москвы выступили против принятых поправок в статью 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Согласно новым правилам, срок за жестокое обращение с животными увеличили до пяти лет, однако, по мнению общественников, поправка не изменит текущей ситуации. Активисты считают, что вместо закона «Об ответственном обращении с животными», принятие которого откладывается уже 8 год, власти делают «подачки» в сторону общественности.

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