Тель-Авив, Израиль, 1 февраля, 2018, 05:11 — ИА Регнум. Раздающиеся в исполнении то одного, то другого официального лица Саудовской Аравии заявления о приверженности демократии, взаимопониманию и миру, казалось бы, можно только приветствовать. Но, как считают некоторые эксперты, не стоит сразу рассчитывать на окончательную и бесповоротную открытость политиков и руководителей этой страны — центра исламского мира, таинственного и загадочного. Израильский эксперт, автор ИА REGNUM Авигдор Эскин приводит в своей статье соответствующие примеры.

Саудовская Аравия

Стремление класть все яйца в одну корзину издревле считалось вредящим безопасности того, кто это делает. Тем не менее стремление к тому, чтобы в каждой корзине лежало что-то твое, также выставляет исполнителя не в лучшем свете. Как минимум показывая его всеядным и не заинтересованным в том, что о нем скажут наблюдатели. И рассуждения такого рода в отношении Саудовской Аравии вовсе не абстрактны. Страна, заявившая в лице генерального директора Всемирной исламской лиги доктор Мохаммеда аль-Карима аль-Исы о холокосте как одном из самых ужасающих преступлений в истории человечества, имеет в историческом тылу такие эпизоды, как дружба или по меньшей мере взаимопонимание с радикалами, либо прямо поддерживавшими Гитлера во время Второй мировой, либо после нее вооружившихся его тезисами.

Да и история саудовско-американских отношений не столь безоблачна. В книге бывшего офицера ЦРУ Брюса Риделя «Короли и президенты» рассказывается, каким тяжелым ударом для США было саудовское эмбарго на поставку нефти 1973−1974 годов. Да и теракты 11 сентября, как известно, были осуществлены гражданами Саудовской Аравии. Так можно ли безоговорочно доверять миролюбивой риторике саудитов, особенно сейчас, когда их страна содрогается от внутренних катаклизмов?

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