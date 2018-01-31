Великий Новгород, 31 января, 2018, 17:47 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов поручил губернатору Новгородской области Андрею Никитину наладить «слаженную работу» всех уровней власти в регионе. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом полпред заявил сегодня, 31 января, по итогам своей рабочей поездки в регион.

Szfo.gov.ru Александр Беглов

«Одна из задач — гармонизировать, сделать синергетический эффект, чтобы все органы государственной и муниципальной власти работали едино», — пояснил Беглов, отметив, что пока такой слаженной работы он не увидел.

При этом полномочный представитель президента РФ заявил, что «работе правительства и губернатора можно смело поставить «четвёрку» — за те средства и разработки, которые удалось привлечь, и за эффективное расходование федеральных средств».

Александр Беглов отметил, что Андрей Никитин «хороший лоббист в хорошем смысле этого слова», которому за небольшой срок удалось привлечь в регион 2,8 млрд рублей из федерального бюджета, в том числе 1,2 млрд рублей на дороги. Расходование бюджетных средств из резервного фонда президента — на ремонты в социальных учреждениях области — полномочный представитель главы государства назвал «рациональным».

В 2017 году на средства из резервного фонда президента РФ были отремонтированы психоневрологические интернаты «Прошково» и «Добывалово» в Боровичском и Валдайском районах. Также средства были направлены на ремонт школ, учреждений здравоохранения и других объектов социальной сферы.

Полномочный представитель президента РФ отметил, что нельзя забывать о такой важной задаче, как предоставление жилья детям-сиротам.

«Пока прорывных предложений по решению этой задачи я не услышал», — отметил полпред.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема предоставления жилья детям-сиротам остро стоит в Новгородской области — главным образом, из-за хронического недофинансирования.