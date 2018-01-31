Москва, 31 января, 2018, 17:46 — ИА Регнум. Россия намерена помочь Пакистану в усилении его контртеррористических возможностей, сообщается 31 января на официальном сайте МИД РФ.

Joshua Kruger Пакистан

В сообщении указано, что такое решение было принято 31 января в ходе консультаций, проведенных в Москве заместителем главы МИД РФ Игорем Моргуловым и заместителем министра иностранных дел Пакистана Таснимом Асламом.

Отмечается, что «российская сторона поддерживает настрой Исламабада на активное противодействие терроризму и экстремизму и в данном контексте будет оказывать практическое содействие в наращивании контртеррористического потенциала Пакистана».

Стороны также обменялись мнениями по различным вопросам региональной и двусторонней проблематики, ситуации в Афганистане и российско-пакистанского экономического и антитеррористического сотрудничества.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Афганистане. Обсуждены состояние и перспективы развития многоплановых отношений России и Пакистана с акцентом на сотрудничество в торгово-экономической области и в сфере противодействия новым вызовам и угрозам», — указано в сообщении на сайте МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, после разгрома террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии они начали перебазироваться на территорию Афганистана, что вызывает нескрываемое беспокойство пакистанских властей.