Санкт-Петербург, 31 января, 2018, 17:42 — ИА Регнум. Резкие перепады температуры привели к образованию зажора и стали причиной подъема воды в Неве в районе поселка Усть-Ижора в Колпинском районе Петербурга. Для предотвращения подтопления к месту зажора отправлен ледокол. Об этом сегодня, 31 января, ИА REGNUM сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ледокол «Невская застава»

Зажор — это скопление масс внутриводного льда и шуги в русле реки. Вызывает подъём уровня воды и затопление прибрежных участков реки.

«В связи с резкими колебаниями температуры произошла подвижка льда, которая привела к подъему уровня воды в Усть-Ижоре, — проинформировали в природоохранном ведомстве Смольного. — В связи с увеличением уровня воды <…> было принято решение о выходе ледокола «Невская застава». Ледокол продолжает проведение работ на акватории Невы».

Как отмечается, для предотвращения зажорных явлений и подтопления территории Санкт-Петербурга выполняются необходимые превентивные мероприятия во взаимодействии с ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и администрацией Колпинского района.

По данным петербургского гидрометцентра, в ночь на 1 февраля в Северной столице ожидается резкое похолодание. Температура воздуха ночью и утром — минус 12−14 градусов, в пригородах до минус 17 градусов, с постепенным повышением к концу дня до минус 4−6 градусов. Во второй половине дня снег, местами слабая метель.

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Как напоминает ИА REGNUM, ледокол-буксир «Невская застава» в декабре 2016 года сыграл ключевую роль в спасении застрявшего в Неве сухогруза «Омский-132». Городской ледокол, созданный специально для условий Санкт-Петербурга, оказался самым приспособленным для движения в речной шуге.

Ледокол «Невская застава» имеет длину 41,5 метра, ширину 11,8 метра, осадку 3,8 м, полное водоизмещение 900 тонн, ледопроходимость 0,6−0,7 метра. Ежегодно ледокол сохраняет безопасную гидрологическую обстановку на водоемах Санкт-Петербурга.