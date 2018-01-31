Калуга, 31 января, 2018, 17:43 — ИА Регнум. В целях развития транспортно-логистической инфраструктуры Калужской области и привлечения инвестиций в экономику области между правительством региона, ОАО «РЖД» и Freight Village RU заключено соглашение, сообщили 31 января в пресс-службе регионального правительства.

Пресс-служба правительства Калужской области Подписание документов о сотрудничестве между правительством региона, ОАО «РЖД» и Freight Village RU

В рамках соглашения стороны договорились повышать качество и доступность услуг для грузовладельцев. Для этого будут привлекаться новые технологии в сфере логистики.

Стороны планируют развивать железнодорожную инфраструктуру промышленных предприятий региона. В РЖД сообщили, что намерены увеличить грузовую работу станции Ворсино на 3 млн тонн в год.

Отмечается, что переориентация части грузов на железнодорожный транспорт позволит уменьшить нагрузку на автодорожную сеть в Московской и Калужской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, «Фрейт Вилладж Ворсино» является частью индустриального парка «Ворсино» на территории Калужской области. Это пилотный проект по формированию логистической инфраструктуры.

За время реализации проекта грузовая работа станции выросла с 0,05 млн тонн в год до 3,35 млн тонн в год.