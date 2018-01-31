Киев, 31 января, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Правительство Украины намерено содействовать созданию высшего антикоррупционного суда и службы финансовых расследований, появление которых лоббируют МВФ, США и ЕС. Об этом 31 января в ходе заседания кабмина заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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«Мы как правительство готовы всячески поддерживать создание этой институции. Нужен только закон», — рассказал Гройсман.

При этом Гройсман призвал ликвидировать дублирующие полномочия силовых структур по расследованию экономических преступлений.

«Нам нужно ликвидировать, я подчеркиваю, полномочия Службы безопасности Украины, Национальной полиции, налоговой полиции, прокуратуры в сфере предпринимательства и бизнеса. Чтобы эти органы не имели права приходить к предпринимателям и их проверять. Нам нужно создать интеллектуальную службу, Службу финансовых расследований», — сказал Гройсман.

По его словам, Кабмин разработал 35 законопроектов, которые активизируют развитие украинской экономики и создадут благоприятный инвестиционный климат.

«Предложенные нами 35 законопроектов создают качественные условия для изменений… Мы фокусируемся над тем, чтобы заложить основы ускоренного экономического роста. Мы планируем рост на 3%, но этого недостаточно. Поэтому нужно создать условия, чтобы мы могли выйти на больший рост. Он должен быть не менее 5−7%. Мы ставим такую задачу на среднесрочную перспективу», — добавил Гройсман.

В свою очередь, экономистАлександр Охрименко допускает, что Международный валютный фонд предоставит Украине 2 млрд долл., если на Украине резко ухудшится экономическая обстановка.

«В 2018 году Украине надо отдать МВФ 2 млрд. Причем часть процентов уже заплатили. МВФ может дать 2 млрд, если увидят, что дальше некуда», — сказал Охрименко в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, решение о выделение кредитов МВФ принимает не директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, а президент США Дональд Трамп.

«После того как чуть-чуть поговорили с Трампом, тогда МВФ дал 1 млрд… В первом квартале 2017 году согласно меморандуму с МВФ Украина должна была получить 1,4 млрд долл. Дали с запозданием 1 млрд. Потом обещали дать 6 млрд, но ничего не дали… США не могут открыто сказать, что они вмешиваются во внутренние дела других стран. Но есть МВФ, где главный спонсор — США. МВФ вообще может работать в колоссальный убыток. Даже если Украина не вернет 12 млрд долл., МВФ не разорится. Администрация президента США использует структуру МВФ, чтобы влиять на другие страны», — сказал Охрименко.

Эксперт по международным вопросам Ирина Верещук считает, что в Давосе директор-распорядитель Лагард на встрече с президентом Порошенко не отказала украинскому правительству в получении кредита.

«Президент сказал, что у нас «осень реформ», т. е. мы фактически выходим на завершающий этап реформ нашего государства. Еще вот-вот, и настанет коммунизм или социализм… Пока не ясно, что мы строим — капитализм, социализм или сильную руку государства, или берем свободную руку рынка… Мы ждали от МВФ позитивные сигналы. Как я поняла, Порошенко получил такие позитивные сигналы, в случае выполнения определенных условий», — сказала Верещук.

Экс-глава министерства иностранных дел Украины Константин Грищенко также допускает, что Украина получит кредит от МВФ, в случае выполнения ряда условий.

«В чем преимущество Украины на сегодняшний день? Сегодня в мире существует очень много свободных финансовых ресурсов. Если в Швейцарии ты имеешь депозит в швейцарском банке больше 1 млн долларов, то у тебя забирают 1% в год. Ты платишь за хранение денег. Там где есть большие риски, достаточно инвесторов, которые готовы при наличии серьезных заверений идти на такой риск. Есть позитивная реакция со стороны МВФ. Поэтому со стороны нашего президента были даны обещания, которые ждут наши международные партнеры. Но насколько это будет результативным с точки зрения получения транша, вопрос открыт, поскольку для этого надо будет принять ряд решений, которые должна утвердить Верховная рада. Будет ли достаточно голосов, покажет только время. Эти вопросы затрагивают интересы каждого депутата. Возможность получить транш является довольно большой. Никто не хочет терять Украину, никто не хочет иметь экономический кризис в придачу к войне», — считает Грищенко.

Внефракционный депутат Наталья Веселова отмечает, что иностранные партнеры позитивно отмечают украинские реформы.

«Внутри страны принято говорить, что ничего не изменилось, хотя наши иностранные партнеры говорят о том, что мы очень сильно к себе придираемся, и многое изменилось. Если сравнить 2014 год и 2017 год. Было минус 14% ВВП, сейчас — плюс 2%… Мы действительно меняемся и готовы сотрудничать со всем демократическим миром… Нам предоставляют финансовую помощь, вводят санкции в отношении России, чтобы мы были готовы к интеграции в Евросоюз не просто как территория, не просто как сырьевой придаток, а как территория, которая придерживается демократических ценностей», — сказала Веселова.

Она считает, что деньги, сильная экономика и демократия — это «взаимосвязанные вещи».

«Демократия — это не только свобода слова, но и возможность защитить свою интеллектуальную собственность, имущество, наши достижения… Каждый украинец, независимо от того где он живёт, в Киеве, или в Донецкой области, или в западных регионах, хочет мира, чтобы страна направляла свой бюджет на развитие», — добавила Веселова.

Напомним, в 2018 году Украина направит на обслуживание государственного долга 130,2 млрд грн. (4 млрд 511 млн долл.). Это почти на 20 млрд грн. (693 млн долл.) больше, чем в прошлом году. В частности, на погашение внешнего госдолга выделят 61,7 млрд грн. (2,137 млрд долл.), внутреннего — 114 млрд грн, или 3,950 млрд долл. Планируется, что по состоянию на 31 декабря 2018 года предельный объем украинского госдолга составит 1,999 трлн грн., или 69,2 млрд долл. (60% ВПП). При этом долг Украины перед МВФ составляет 12 млрд долл.

Как сообщалось, 24 января в Давосе глава МВФ Лагард встретилась с президентом Порошенко. Лагард назвала встречу «конструктивной». По её словам, фонд «вместе с другими международными партнерами и в дальнейшем готов поддерживать Украину в ее усилиях в реформировании».

«Украина должна воспользоваться нынешней благоприятной внешней средой для ускорения реформ и перехода к более стабильному росту, необходимому для устойчивого повышения уровня жизни людей», — добавила Лагард.