Красноярск, 31 января, 2018, 17:26 — ИА Регнум. В Красноярском крае с 1 февраля 2018 года начинается формирование первых классов. Как сообщили ИА REGNUM в главном управлении образования администрации Красноярска, в столице края в сентябре за парты сядут около 110 тысяч детей, в том числе более 14 тысяч первоклассников. В 115 красноярских школах сформируют более 500 первых классов.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Первоклассники готовятся к своей первой школьной линейке

В управлении подчеркнули, что в первую очередь в ту или иную школу зачисляются дети, проживающие на закреплённом за ней микроучастке:

«Родители, желающие записать своего ребёнка в школу не по прописке, смогут обратиться в учреждения с 1 июля. Детей примут в первые классы только при наличии свободных мест».

Судя по всему, особое внимание на это обстоятельство в ведомстве обратили в связи с тем, что в прошлом году родители едва ли не сходились врукопашную, пытаясь записать детей в первый класс. По информации местных изданий, они устроили давку у городских школ.

«Родители едва ли не сходятся врукопашную — не выдерживают нервы. В очереди с пяти утра. Школа №153 может принять только 200 первоклассников, а желающих — в четыре раза больше. Ради места в учреждении готовы на всё», — так описывал «7 канал» происходящее у школ 1 февраля 2017 года.

«Мама приехала с Берёзовки, будет сейчас со мной на подмене. Думала, если с 12 очередь начнётся, будем уже меняться, потому что холодно, один человек не выдержит, здесь нужна помощь. Сестра в 150-ю школу сидит в очереди, тоже в машину села греться», — рассказывала жительница Красноярска.

Уточнялось, что похожие ситуации наблюдались сразу в нескольких районах города: буквально штурмом родители будущих первоклассников брали школы в Академгородке, Солнечном, Северном, в районах с так называемой плотной застройкой.

Уже в январе текущего года в главном управлении образования администрации Красноярска сообщили, что школам рекомендовано разместить на своих сайтах образец заявления о приёме в первый класс, чтобы родители смогли заранее его распечатать, заполнить, сделать копии необходимых документов.

«Традиционно наибольшим спросом среди красноярцев пользуются лицеи, гимназии и школы, расположенные в районах массовой жилой застройки. Популярные учреждения идут родителям навстречу и, по возможности, осуществляют набор дополнительных первых классов», — комментирует руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

В ряде школ запись будет вестись в особом режиме. Например, в школах №144 и 153 уже с середины января велась разъяснительная работа. Родителям напомнили, что 1 февраля приём заявлений только начнётся, и вовсе необязательно приходить в школу именно в этот день. В учреждениях пообещали скомплектовать максимальное количество первых классов и принять всех детей.

В профильном управлении подчеркнули, что «в ближайшие годы» новые школы появятся в микрорайонах Солнечный, Преображенский, Покровский, Пашенный, Бугач.

В министерстве образования и науки Красноярского края ИА REGNUM сообщили, что в регионе в этом году обучение в первых классах начнут более 38 тысяч детей. Для этого будет сформировано более 2 тысяч первых классов.

В министерстве отметили, что особый режим в двух школах краевого центра (№144 и №153) ввели для того, чтобы не повторилась ситуация 2017 года, когда «некоторые красноярские родители устроили ночное дежурство, чтобы записать своих детей в первый класс».

В минобрнауки края напомнили, что для записи ребёнка в школу родители должны прийти в учебное заведение и написать соответствующее заявление. Таеже нужно предъявить оригинал и копию свидетельства о рождении ребёнка, паспорта родителей и, по желанию, медицинскую карту, полученную в детсаду.

Не принять ребёнка в школу могут из-за отсутствия там достаточного количества мест. В таком случае муниципальное управление образования обязуется найти другую школу, расположенную недалеко от места жительства первоклассника.

Интересно, что в некоторых муниципалитетах края в первый класс придёт всего один ребенок. Но и для таких детей будет организован полноценный учебный процесс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в регионе впервые за парты сели 37 475 человек.

Добавим, штурмовать школы готовятся и родители будущих первоклассников в других регионах России. Подробности читайте в сюжете ИА REGNUM «Обеспеченность школами».