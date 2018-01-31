Москва, 31 января, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Оппозиционные силы Сирии, которые воздержались от участия в Конгрессе сирийского национального диалога, совершили политическую ошибку. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Council.gov.ru Мария Захарова

«Их пытались убедить изменить решение, для этого мы даже задержали открытие форума. Но безрезультатно. Мы убеждены, что это — политическая ошибка. Но при этом атмосферу форума отказ этих людей не омрачил», — заявила Захарова.

МИД РФ выразил сожаление о позиции тех оппозиционеров, которые по различным причинам, и «в том числе и в первую очередь под влиянием различных сил решили в последний момент воздержаться от участия в Конгрессе».

Несмотря на это, в форуме приняли участие 1511 человек, которые «представляли самые широкие политические и этноконфессиональные срезы сирийского общества».

«Принятые в Сочи решения станут, как мы надеемся, достоянием межсирийского переговорного процесса под эгидой ООН в Женеве и на других площадках по содействию урегулирования в Сирии с участием сирийских сторон. Прежде всего — астанинской», — подчеркнула она.

Напомним, Конгресс сирийского национального диалога прошёл 30 января в Сочи по инициативе России. По итогам Конгресса были приняты три документа — это итоговое заявление, обращение участников и список кандидатов в конституционную комиссию.