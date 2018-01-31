Москва, 31 января, 2018, 17:14 — ИА Регнум. МИД России выразил озабоченность событиями в сирийском Африне, где военная операция турецкой армии против курдских отрядов привела к гибели нескольких сотен людей, заявила 31 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Голубь мира

При этом отмечено, что Россия выступает за территориальную целостность Сирии и призывает все стороны конфликта к сдержанности. Кроме того, Мария Захарова подчеркнула, что та ситуация на севере Сирии, которую Турция расценивает как угрозу национальной безопасности, создавалась последовательными усилиями, к которым Россия не имеет никакого отношения.

Этим Мария Захарова ответила на обвинения в том, что Россия якобы предала курдов в сирийском Африне.

«В этой связи вновь хотели бы отметить, что не Россией в северной Сирии последовательно создавались условия, которые Турция сочла угрозой своей национальной безопасности», — сказала Мария Захарова.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ заявила, что Москва не несет ответственность за препятствия, чинимые в деле восстановления контроля законного правительства Сирии над северными районами страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция 20 января начала на севере Сирии военную операцию «Оливковая ветвь», направленную против курдских формирований, которые Анкара считает союзниками Рабочей партии Курдистана, ведущей вооруженную борьбу на территории Турции.

Президент Сирии Башар Асад обвинил Турцию в нарушении сирийских границ и поддержке террористических формирований.