Москва, 31 января, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Россия не имеет никакого отношения к развернувшейся в Африне боевой операции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Kurdishstruggle Бойцы курдского Отряда народной самообороны (YPG)

«В Москве обратили внимание на заявление ряда курдских политиков, в которых Россия наряду, как они говорят, с сирийским режимом, обвиняется в попустительстве агрессии и даже предательстве курдов», — заявила Захарова.

«В этой связи хотели бы отметить, что не Россией в северной Сирии последовательно создавались условия, которые Турция сочла угрозой своей национальной безопасности. Не Россия ответственна за воспрепятствование восстановления законно контроля за обширными районами Сирии на неопределённую перспективу. Не Россия занималась формированием на этих территориях силовых структур, с функциями, входящими в исключительную компетенцию сирийского государства», — подчеркнула она.

Она отметила, что события на севере Сирии вызывают серьёзную озабоченность в России.

«Происходящее наглядно демонстрирует, что пренебрежение международным правом и попытки его однобокого толкования чреваты возникновением новых вызовов и угроз как в самой Сирии, так и в турбулентном регионе Ближнего Востока в целом», — отметила дипломат.

По заявлениям турецких властей, начатые 20 января военная операция в районе Африн против курдских отрядов народной самообороны Партии демократического союза. По некоторым данным, за десять дней число погибших уже достигло нескольких сот человек, среди них — и мирные граждане.