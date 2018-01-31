Париж, 1 февраля, 2018, 02:09 — ИА Регнум. Мощная деятельность, которую развил в последнее время президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, подразумевает поиск новых путей для Евросоюза, обещанных им во время предвыборной кампании. Каковы возможности и опасности, которые могут поджидать его на этом пути и чьи уши торчат из-за кулис, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Заявка о возможности французского аналога Брексита, уже прозванного Фрекситом, в исполнении Макрона, встреча его с директоратами 140 крупнейших мировых транснациональных корпораций и его выступление на экономическом форуме в Давосе высветили интересную тенденцию. Судя по всему, пользуясь замешательством германских политиков, которым никак не удается собрать правящую коалицию (что чревато перманентными выборами), Франция в лице Макрона старается вырваться не просто в лидеры, но стать настоящим плацдармом развивающейся глобализации. Стать им не в качестве пищи для глобализаторов, а настоящей европейской твердыни, из которой глобальные ТНК смогут проводить свои операции. То есть разделить с Великобританией и, разумеется, США, тяжелое бремя управления прекрасным новым миром.

Задача амбициозная, но, к сожалению, рискующая в процессе исполнения скатиться в национализм и даже подобие гитлеровского нацизма. Ведь классическая демократия, как показывает опыт Германии, будет на следующем этапе только мешать концентрации политической воли. Чьей?

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