Ярославль, 31 января, 2018, 17:04 — ИА Регнум. В Ярославле в 2021 году построят новый хирургический корпус областной онкологической больницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Наталья Кравчук.

Департамент здравоохранения Ярославской области

Новый двенадцатиэтажный корпус построят на улице Чкалова, три этажа из них отведут под технологические нужды. Общая стоимость корпуса составит 3,6 млрд рублей, финансирование строительства идет на 71% из федерального бюджета и 29% — областного.

В здании, общая площадь которого оставит 31 000 квадратных метров, будет 11 модульных операционных и 266 коек для пациентов. Новая больница будет почти в два раза больше существующего корпуса. Существующее здание онкобольницы начали строить в 1914 году, его открытие состоялось лишь в 1927 году.

«Пока здание не построено, все больные и врачи останутся на своем месте. После открытия нового корпуса онкобольницы будет решаться судьба здания на проспекте Октября. Оно не изменит свой профиль и останется медицинской организацией «, — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Наталья Кравчук.

В этом году власти планируют начать строительство.