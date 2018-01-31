Москва, 31 января, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Чуть более года тому назад Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Александр Суриков публично фактически обвинил граждан Белоруссии, авторов ИА REGNUM Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко в радикализме. Он выразил сомнение, что арестованные журналисты являются истинными патриотами страны, в которой живут. Судебное разбирательство показало, что нет и не было никогда в публикациях Павловца, Алимкина, Шиптенко слова «недонарод». Нет в деле такого слова. В ходе брифинга 31 января корреспондент ИА REGNUM задал вопрос официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой:

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Не считаете ли вы, что господин посол должен покаяться и опровергнуть свои ложные высказывания, сделанные более года назад?»

Захарова фактически отказалась отвечать на вопрос, заявив:

«Мы неоднократно комментировали эту тему».

В связи с такой реакцией ИА REGNUM просит пресс-службу МИД предоставить неоднократные комментарии ведомства относительно того, должен ли посол Суриков извиняться за свои ложные высказывания?

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Отметим, что на сайте МИД РФ приведен ответ официального представителя МИД России Марии Захаровой от 28.12.16 на вопрос относительно претензий ИА REGNUM :

Вопрос: Как Вы прокомментируете появившуюся сегодня в СМИ информацию о том, что ИА REGNUM намерено подать иск в суд к официальному представителю МИД России?

Ответ: Сегодня мы с удивлением обнаружили информацию о том, что ИА REGNUM намерено подать иск в суд к официальному представителю МИД России по защите чести и достоинства, нанесения вреда деловой репутации агентства. Основанием стало, по утверждению информагентства, высказывание, сделанное в ходе брифинга 27 декабря 2016 года.

В этой связи хотели бы представить текст того, что в действительности было сказано в отношении задержанных в Белоруссии журналистов Ю. Павловца, Д. Алимкина, С. Шиптенко:

«Вопрос: В начале декабря в Белоруссии были задержаны трое пророссийских публицистов, один из которых наш автор Ю. Павловец, С. Шиптенко, имя третьего мне неизвестно. Им вменяют разжигание розни, в то время как они, напротив, призывали к сближению с Россией и предостерегали в своих статьях белорусское руководство от «заигрывания» с белорусским национализмом и движения в сторону Запада, как это произошло на Украине. Они были арестованы и до сих пор находятся под стражей. Хотелось бы узнать позицию МИД по этому поводу, поскольку Посол России в Белоруссии А. А. Суриков невнятно высказался в их адрес, сказав, что это белорусские граждане и это дело Белоруссии. По факту они являются нашими соотечественниками, и, мне кажется, России следовало бы обратить внимание на эту проблему.

Ответ: Я не согласна, что наш Посол в Белоруссии А. А. Суриков дал невнятный комментарий, он дал как раз развернутый комментарий по поводу истории с задержанием белорусских граждан Ю. Павловца, Д. Алимкина и С. Шиптенко. Они действительно сотрудничали и работали с российскими изданиями, в частности с агентством REGNUM, поэтому Посол высказал нашу, российскую точку зрения на этот вопрос. Я хотела бы сказать, что мы разделяем то, что было сказано Послом, что употребление таких слов, как недонарод или недогосударство в отношении Белоруссии и белорусов — это недопустимо.

Вы говорите о том, что они предупреждали Белоруссию от движения в сторону Запада и «заигрывания» с национализмом. Это была Ваша цитата, и я не могу это комментировать. Хочу сказать, что недонарод или недогосударство из уст людей, которые влияют на общественное мнение, — это просто непотребные вещи, потому что они могут способствовать разжиганию межнациональной проблемы и ксенофобии. Такие выражения не способствуют созданию позитивной атмосферы в белорусских отношениях, хотя Вы говорите, что именно на это и была нацелена их работа.

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Напомним, что авторы ИА REGNUM Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко были задержаны в начале декабря 2016 года белорусскими властями. В их статьях о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии в Минске усмотрели попытки «вбить клин» между народами России и Белоруссии, в связи с чем им были предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни.

В конце 2016 года по поводу задержания трёх журналистов выступил посол России в Белоруссии Александр Суриков. Посол усомнился, что арестованные журналисты являются истинными патриотами страны, гражданами которой они являются, и предположил, что их публикации мешают укреплению братских связей между российским и белорусским народами.

«Потому что такие формулировки, как «недогосударство», «недонарод», не украшают никакого гражданина, в том числе и журналиста страны», — подчеркнул Суриков.

Хотя посол признал, что арест журналистов создаёт «дисгармонию в вопросах свободы слова», в то же время он попросил белорусские правоохранительные органы «хорошо разобраться» в этом деле, отметив, что «есть и вопросы радикализма, разрушения межгосударственной дружбы, братской дружбы».

Между тем в ходе судебного разбирательства в Минске гособвинение не смогло сослаться на публикации, в которых Шиптенко, Алимкин и Павловец использовали слово «недонарод», по причине отсутствия таких материалов. В итоге прокуратура была вынуждена смягчить первоначальные обвинения. Приговор журналистам будет объявлен 2 февраля.

Добавим, что министр информации Белоруссии Лилия Ананич в своём официальном комментарии о причинах задержания журналистов фактически признала политические мотивы репрессий, отметив, что в публикациях авторов ИА REGNUM якобы тенденциозно описывалась деятельность Александра Лукашенко и властных структур республики, а также постоянно поднимались тезисы об «уходе Беларуси на Запад, антироссийской политике белорусской власти».