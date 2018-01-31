Вильнюс, 31 января, 2018, 17:01 — ИА Регнум.

РУП «Белорусская АЭС» Строительство Белорусской АЭС

Правление сейма Литвы командировало заместителя спикера сейма, председателя комитета сейма по делам Европы Гедиминаса Киркиласа, заместителя спикера Андрюса Кубилюса с 31 января по 3 февраля и члена комитета сейма по иностранным делам Жигимантаса Павилениса с 1 по 3 февраля в Берлин, сообщили ИА REGNUM в канцелярии литовского парламента.

Там они примут участие в организуемых посольством Литвы в Германии мероприятиях, на которых будут представлены возможности осуществления плана ЕС в отношении Украины и рассмотрены вопросы, связанные с Белорусской АЭС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва заняла самую жёсткую позицию в регионе в вопросе проекта Белорусской АЭС.

Официальный Вильнюс требует немедленно прекратить строительство, а парламент ранее принял закон, который запрещает продажу электроэнергии, выработанной на станции, в Литве.