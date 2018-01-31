Ереван, 31 января, 2018, 17:00 — ИА Регнум. Предложение президента Армении, лидера правящей Республиканской партии Армении Сержа Саргсяна о выдвижении на должность президента было «ожидаемой неожиданностью», сказал в интервью телеканалу «Шант» посол Армении в Великобритании Армен Саргсян, заметив, что его имя часто и раньше муссировалось во время различных выборов в Армении.

youtube.com/watch?v=i5py8WpI8Ro Армен Саргсян в эфире телеканала «Шант»

При этом он выразил признательность Сержу Саргсяну, что дал ему время на раздумья."Для этого есть много причин. И вопрос не только в том, хочу я этого или нет, готов к этому или нет, а в том, что я буду делать, приняв данное предложение», — объяснил он (цитаты по АрмИнфо).

При этом Саргсян отметил, что и раньше при назначении на ту или иную должность просил время у руководства страны на раздумья. «Так было, когда мне предложили пост посла Армении в Великобритании в 2013 году, но, согласившись, я поставил условие — должен работать без зарплаты. Таким образом, я хотел как-то внести свой вклад в развитие Родины», — объяснил Саргсян.

Он также опроверг слухи о ссоре в бытность свою премьером с занимавшим тогда пост министра обороны Вазгеном Саргсяном. Согласно слухам Вазген Саргсян избил Армена Саргсяна, после чего последний сбежал в Великобританию.

«Подобные слухи могут отразиться не только на внутренней ситуации в стране, но и на ее международном имидже», — заверил Саргсян, подчеркнув, что причиной его отставки с поста премьера в 1996 году была не ссора с Вазгеном Саргсяним, а серьезная болезнь, заставившая его продолжить лечение за рубежом.

Саргсян опроверг также и другую информацию — о его связи с компанией «Лидиан», эксплуатирующей Амулсарское месторождение в Джермуке.

«Ни я, ни члены моей семьи, никогда не были акционерами этой компании и не будем ими. В последний раз я имел дело с этой компанией 5 лет назад. «Лидиан» является зарегистрированной в Канаде, транспарентной компанией, и все могут легко найти имена ее владельцев, среди которых моего имени точно нет», — объяснил кандидат в президенты, при этом не скрыв тот факт, что в качестве посла Армении оказывал содействие этой компании в направлении осуществления инвестиций в экономику Армении.

«А то, что я не мог быть членом совета директоров «Лидиана» доказывает тот факт, что его акционерами являются Всемирный банк и Европейский банк, а эти структуры не инвестируют средства в компании, членами совета которых являются бывшие или настоящие должностные лица», — объяснил Саргсян.

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Он также прокомментировал легитимность своей кандидатуры. В соответствии с Конституцией, президентом Армении может быть избран только тот, кто последние шесть лет являлся гражданином Республики Армения и постоянно проживал на территории Республики Армения. Между тем, Армен Саргсян не проживал в Армении последние два десятилетия, являясь послом Армении в Соединенном Королевстве в 1998—2000 гг., а затем с сентября 2013 года по настоящее время.

«В этом случае нельзя использовать слово «легитимность». В данном случае мне было сделано предложение, и я думаю, что вопрос можно сформулировать следующим простым способом: позволяют ли Конституция и законы кому-то вроде меня, который сейчас стоит перед вами с историей своей жизни, имеет ли право кто-то вроде меня быть кандидатом в президенты? Это будет правильной формулировкой, — отметил Саргсян, продолжив: — Но спрашивать меня и с такой формулировкой также, полагаю, неправильно, потому что о том, кто может быть кандидатом в президенты, и что означают эти шесть лет, и в какой форме эти шесть лет считаются, очень четко написано в законе. И в правительстве, и в соответствующих органах, и в Национальном собрании есть соответствующие органы и специалисты, которые могут ответить на этот вопрос. Я думаю, что вопрос должен быть адресован им, и мы получим соответствующий ответ».

«Для меня предельно ясно: если ответ «да», и я решу, что готов служить Армении на посту президента республики, тогда я дам свое согласие. Если ответ «нет», то никакого вопроса нет», — заявил Армен Саргсян.

Говоря о высоком уровне бедности в стране, Саргсян заметил, что эту проблему нельзя решить благотворительностью, ее можно преодолеть лишь трудом, созданием рабочих мест с достойной зарплатой. «Если я решу баллотироваться и изберусь, то все свои усилия я направлю на развитие экономики и создание рабочих мест», — отметил Саргсян.

Говоря о своей жизни в Великобритании, он подчеркнул, что, где бы он ни был, всегда оставался армянином, и чувствовал себя немного представителем армянской диаспоры. Он также рассказал, что его внуки, которые родились в Великобритании, раз в неделю по два часа в обязательном порядке занимаются армянским языком с бабушкой.

Получив от действующего президента страны Сержа Саргсяна предложение стать кандидатом в президенты от правящей партии, посол Армении в Великобритании Армен Саргсян попросил время на принятие решения, подчеркнув, что до этого хочет встретиться как с парламентскими, так и с внепарламентскими силами. Он уже провел ряд встреч, в том числе членами Академии наук Армении, а также с преподавателями и руководством ЕГУ.

Выборы четвертого президента Армении состоятся в Национальном собрании 2 марта.