Ярославль, 31 января, 2018, 16:52 — ИА Регнум. В Ярославле жюри конкурса на создание проекта памятного знака, посвященного 100-летию ВЛКСМ, отклонило все поступившие работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Значок ВЛКСМ

Напомним, к участию в конкурсе приглашались профессиональные архитекторы, художники, скульпторы и дизайнеры. Памятный знак планируется установить на территории сквера «Встреча» напротив кинотеатра «Родина». Обязательное условие для всех конкурсантов — сохранение всех деревьев на территории сквера. Председателем экспертного совета стал Зураб Церетели, президент Российской Академии художеств, Народный художник СССР и России.

На конкурс поступили работы от четырех претендентов. Однако пока жюри не понравилась ни одна из работ. Поэтому конкурс продлят до марта.

По итогам победитель получит 100 тысяч рублей.