Москва, 31 января, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил прощения у российских спортсменов за то, что страна не смогла их оградить от допингового скандала и защитить их интересы. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 31 января, на встрече с российскими олимпийцами, которые поедут на XXIII зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным флагом.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Олимпийское движение сегодня

Путин отметил, что вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми спорту событиями, явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или еще с чем-то.

Дополнительные трудности вызывает то, что из-за этого складывается сложная общественная оценка и начинают звучать самые разные, порой абсолютно противоречивые мнения на этот счет.

В такой ситуации достичь результатов гораздо труднее.

«Простите нас за то, что не смогли вас от этого оградить», — сказал глава государства.

При этом российский лидер подчеркнул, что наша страна всегда поддерживала и будет поддерживать идею чистого спорта.

«У вас и у всех любителей спорта не должно быть никаких сомнений в том, что Россия всегда будет выступать, и выступала, и будет поддерживать идеи чистого спорта во всех смыслах, во всех отношениях», — сказал президент России.

Тем российским спортсменам, которые отправляются на Игры, Путин пожелал удачи и призвал их сосредоточиться на спортивной борьбе.

«Я хотел бы вам пожелать, чтобы вы не думали ни о чём, что сопровождает подготовку к Олимпийским играм в последнее время, и не думали ни о чём, о чём я говорил, а сосредоточились на спортивной борьбе. Чтобы вы знали, что за вами, как обычно, следят сотни тысяч, миллионы болельщиков, которые вас любят и надеются на вашу победу», — сказал Путин.

Напомним, Международный олимпийский комитет 5 декабря отстранил Россию от Олимпиады. Вместо этого комитет произвольно отобрал российских спортсменов второго и третьего эшелона, которым было разрешено поехать на Игры под нейтральным флагом.

При этом МОК не сдержал обещания о том, что в Играх смогут принять участие все «чистые» российские спортсмены — практически все ведущие российские атлеты, которые никогда не были замечены в употреблении допинга, к Играм не допущены без объяснения причин.