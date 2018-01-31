Москва, 31 января, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает 31 января газета «Известия».

Kremlin.ru Владимир Путин

В ходе переговоров президенты России и Турции обсудили прошедший в Сочи Конгресс национального диалога Сирии и выразили удовлетворение его итогами.

По информации издания, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган особо подчеркнули важность реализации итоговых соглашений конгресса.

Стоит отметить, что Россия, Турция и Иран выступили на конгрессе в качестве стран-гарантов.

Как сообщало ИА REGNUM, Конгресс национального диалога Сирии завершил свою работу 30 января. Порядка 1,5 тыс. его участников утвердили итоговое заявление, обращение, а также список кандидатов в комиссию, которая должна разработать новую конституцию Сирии.

Напомним, активизация процесса создания новой сирийской конституции заявлялась как одна из главных задач конгресса.