Ярославль, 31 января, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля потребовали от мэрии объяснить, зачем нужна приватизация стадиона «Спартаковец». Об этом шла речь на заседании комиссии по экономике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Никонова Стадион «Спартаковец»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэрия предложила включить стадион в план приватизации, передав его в уставной капитал АО «Вознесенский», принадлежащий мэрии города. Такое решение мэрия объяснила нехваткой денег в бюджете на содержание стадиона. Директор «Вознесенского» Валерий Малафеев сообщил, что сейчас в год мэрия тратит на содержание стадиона 700 тыс рублей, а предприятие готово будет вкладывать в 2 раза больше — около 1,5 млн. Более подробные планы относительно стадиона мэрия не озвучила.

Сегодня мы не получили четкой информации, зачем передавать стадион предприятию. Нет четкого экономического обоснования, плана действий, непонятно, какие вложения планируются и зачем. Сейчас «Спартаковец» доступен для всех. Будет ли это, когда его передадут из муниципальной собственности? На эти вопросы, к сожалению, мы ответа не услышали. Депутаты не против тех или иных решений, но эти решения должны быть обоснованы, чтобы не возникало разного рода вопросов и подозрений», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Алексей Малютин.

Также депутаты не получили четкого ответа на вопрос, есть ли у «Вознесенского» средства на содержание стадиона, убыточен или прибылен сам «Вознесенский».

Мэрия оказалась не готова к этому вопросу. Нужен диалог с общественностью, предоставить исчерпывающую информацию и гарантии, что спортивная функция сохранится. Должна сохраняться и доступность. Пространные разговоры «Будет лучше» не удовлетворяют», — сказала корреспонденту ИА REGNUM депутат Евгения Овод.

Депутаты выразили сомнение, что социальная нагрузка в виде стадиона может «утопить» само предприятие. Решение о судьбе «Спартаковца» будет принято на заседании муниципалитета 7 февраля.