Кудрово, Ленинградская область, 31 января, 2018, 16:43 — ИА Регнум. Все транспортные проблемы жителей «многоэтажной деревни» Кудрово, примыкающей к Петербургу со стороны Всеволожского района Ленобласти, должны быть решены к 2025 году. Об этом сообщил журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в среду, 31 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка в Кудрово

Глава региона напомнил, что администрация Ленобласти вместе с компанией IKEA планируют построить еще один виадук на съезде с кольцевой автодороги (КАД) в районе Кудрово.

В 2019 планируется расширить переход через железнодорожный переезд на съезде в Кудрово. Двумя годами позднее планируется достройка скоростной автотрассы ВСД, выходящей из Петербурга в Ленобласть, и около того же времени — появление станции петербургского метро в Кудрово.

«В идеале к 2025 году все транспортные проблемы должны решиться, и мы лет на 30 о них забудем» — заявил Дрозденко.

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Губернатор Ленобласти отметил, что в решение транспортных проблем регион рассчитывает не только на свои средства, но и на поддержку федерального бюджета и частных инвесторов.

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Как сообщало ИА REGNUM, для того, чтобы привести нормативы социальной обеспеченности в новых жилых поселках в соответствие с реальностью, в ближайшем будущем планируется присвоить деревне Кудрово статус города Ленинградской области, а поселок Мурино и деревню Новое Девяткино объединить в один населенный пункт, также с городским статусом.

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